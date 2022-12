Email the Author

Printre oaspeții care au petrecut clipe minunate, specifice sărbătorilor de iarnă, în compania elevilor de la Școala Waldorf, s-a aflat și Claudia Banu, senator de Vâlcea. La finalul spectacolului de colinde oferit de cei mici, reprezentanta județului nostru în Parlamentul României a avut un mesaj foarte frumos pe care vi-l prezentăm în rândurile de mai jos: „Copiii sunt cei care au reușit întotdeauna să mă facă să mă detașez de orice probleme sau griji. De aceea, am acceptat imediat invitația familiei Irina și Radu Dobrescu, fondatori ai Școlii Waldorf, de a participa la serbarea de iarnă organizată de elevi. Felicitări cadrelor didactice Drăgănel Constantina și Ion Stoian pentru faptul că îi învață pe copii, prin astfel de minispectacole, despre adevărata însemnătate a Crăciunului, Nașterea Domnului Iisus Hristos, dincolo de cadourile aduse de Moșul cel darnic. Sărbători binecuvântate tuturor!” .

