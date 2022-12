Email the Author

„Stai cu mine de Crăciun!” este concertul programat miercuri, 28 decembrie, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea La trei zile după Moș Crăciun, cântătorul iernii calendaristice și nu numai ajunge și el în Râmnic pentru un eveniment al cărui bilet poate ține loc lejer pentru masa de Crăciun și artificiile Anului Nou. „Devenit deja un simbol al Crăciunului, pentru numeroasele sale melodii dedicate sărbătorilor, peste 200 de piese de succes cu tematică de iarnă, Paul Surugiu-Fuego pornește la drum prin țară, într-un turneu național maraton, alături de band-ul său format din muzicieni aparte, cu un spectacol special, de suflet, plin de emoții și nostalgii – «Stai cu mine de Crăciun»! În stilul său caracteristic, Paul Surugiu propune publicului o serie întreagă de trăiri, surprize, momente pline de umor, dar și de amintire. Două ore de concert live, cu premiere, dar și cu melodii cunoscute de public, toate în atmosfera sărbătorilor de iarnă, prevestind venirea Crăciunului. Publicul se va emoționa la teme despre părinți, despre reîntoarcerea acasă, dar și la colinde tradiționale, la sonorități aparte și orchestrații pe măsură. Spectacolul are în prim plan bucuria care ne cuprinde pe toți atunci când se aproprie Crăciunul, fiind conștienți că ar fi o mare veselie în lume dacă ar fi Crăciun în fiecare zi! Melodii precum «Vals de Crăciun», «Colindă pentru părinți», «Atâta-i colinda», «La mulți ani, e noaptea de Crăciun», «E vremea colindelor» sau celebra «Împodobește, mamă, bradul» vor răsuna pe scena din orașul tău, într-un concert bazat pe interpretare, pe suflet, pe recitări și versuri înalte și o întreagă stare de bine. Nu ratați așadar, evenimentul iernii, alături de Paul Surugiu-Fuego și band-ul său!” , sună invitația la distracția de 120 lei de dinainte de Moș Gerilă.

