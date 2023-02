Pensiile private ale românilor sunt în siguranță!

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Marți, 21 februarie 2023, Camera Deputaților a adoptat proiectul de aprobare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 174/2022 privind noi reglementări ale sistemului de pensii private și facultative, menite să aducă stabilitate pe termen lung și să asigure românii că investițiile lor sunt în siguranță. Printre măsurile luate se numără și mărirea capacității Autorității de Supraveghere Financiară de a supraveghea activele și a responsabiliza administratorii de pensii. „ASF va putea analiza periodic posibilitatea elaborării de reglementări privind investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat, de pensii facultative. Aceste reglementări sunt menite în slujba unei flexibilizări ale cadrului de investiții, care mai apoi să încurajeze diversificarea activelor fondurilor de pensii pentru viitoarea randamente echitabile în relație cu riscurile care pot apărea. Administratorul de pensie va avea obligativitatea de a avea în conturi un nivel de lichiditate suficient pentru a acoperi activitatea curentă pe o perioadă de cel puțin șase luni. De asemenea, va fi constituit un comitet de investiții format din membrii care să poată lua decizii cu privire la investițiile sau retragerea acestora. Pentru a evita un posibil faliment la pilonul de pensii private sau facultative, a fost nevoie de adoptarea acestei Ordonanțe de Urgență. Autoritatea de Supraveghere Financiară este nevoită să impună o responsabilitate mai mare administratorilor de pensii pentru a putea fi mult mai prudenți. Activele trebuiesc protejate, iar investițiile trebuiesc plasate cu maximă rigurozitate. Asigurarea unei lichidități pentru minimum șase luni este garanția stabilității. Mă bucur că această Ordonanță de Urgență a fost adoptată și că această guvernare condusă de Prim ministrul liberal Nicolae Ciucă aduce măsuri în folosul românilor” , a spus liberalul Laurențiu Nicolae Cazan (foto) . Proiectul de lege la care am făcut referire a trecut în majoritate covârșitoare: au fost înregistrate 183 voturi „pentru”, 79 „împotrivă” și 9 „abțineri”.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții februarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « ian.