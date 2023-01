Patronii din HoReCa să se teamă:

INSPECTORII MUNCII VOR VENI ÎN CONTROALE de la începutul anului și până la sfârșitul sezonului estival!

Reprezentanții Inspecției Muncii ne-au anunțat că, în perioada ianuarie – septembrie 2023, prin intermediul inspectoratelor teritoriale, se vor desfășura ample acțiuni de verificare şi control care vor viza respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în domeniul turismului și al serviciilor de alimentație publică.

„Activitatea agenților economici în domeniul turismului și a serviciilor de alimentație publică acoperă la nivel național o gamă largă de activități diferite incluzând hotelurile, restaurantele, serviciile fast-food, cantinele, cafenelele, cofetăriile etc. Securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfășoară activități în acest domeniu economic trebuie să fie permanent în atenția angajatorilor, deoarece acești lucrători sunt expuși la o serie întreagă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi: arsuri termice, tăieturi, înțepături; căderi de la același nivel prin alunecare sau împiedicare; poziții statice și în picioare prelungite; volum de muncă ridicat și sub presiune; medii de muncă în care există temperaturi înalte sau scăzute, curenți de aer, umiditate etc.; stres, hărțuire, violență (în special de la clienți); durata excesivă a timpului de lucru (programe de lucru prelungite, neregulate și atipice); utilizarea incorectă a echipamentelor de muncă; activități repetitive etc. Datorită caracterului sezonier al acestor activități, angajatorii au tendința de a minimaliza riscurile existente privind securitatea și sănătatea la locul de muncă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspecția Muncii.

ITM Vâlcea va acționa… în consecință

„Din aceste considerente, în perioada ianuarie – septembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va demara acţiuni de conştientizare și control vizând respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul turismului și al serviciilor de alimentație publică”, se arată în comunicatul de presă semnat de Viorel Din, inspector șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.

Sursă foto: Arhivă