PARE CĂ POLIȚIA A PIERDUT LUPTA cu drogații care se urcă la volan.

Un cetățean a fost depistat pozitiv la patru substanțe! Dar totuși… plecase la o plimbare cu mașina

La data de 21 ianuarie 2023, la ora 19.39, polițiștii Biroului rutier Râmnicu Vâlcea au surprins în trafic un bărbat de 40 de ani, domiciliat în municipiu, în timp ce conducea un autoturim chiar dacă se afla sub influența unor substanțe interzise.

„După testarea acestuia cu aparatul drugtest, care a rezultat o valoare pozitivă pentru substanțele T1B THC, T2B OPI, T3B AMP și T1C MDMA, a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism. În cauză a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea