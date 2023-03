OSCAR SZAVUJ A FOST PREMIAT de municipalitatea Râmnicului cu prilejul împlinirii vârstei de 102 ani

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

Râmniceanul Oscar Szavuj a fost sărbătorit marți, 7 martie 2023, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 102 ani. Cu acest prilej, o delegație din partea Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului l-a vizitat și i-a înmânat Diploma „Vârsta de Aur” și o indemnizație în valoare de 1.000 de lei. Sărbătoritul a apreciat gestul Municipalității Râmnicului și a promis că îi va aștepta pe reprezentanții administrației locale și la următoarea aniversare, de peste un an. Oscar Szavuj este primul râmnicean centenar aniversat de primărie în acest an. De la debutul acțiunii „Clubul Longevivilor – Vârsta de Aur”, în anul 2012, 27 de centenari au fost sărbătoriţi şi premiaţi în semn de respect pentru cei mai venerabili membri ai comunităţii locale.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.