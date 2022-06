„Omul care aduce ploaia”… de aplauze

Actorii teatrului „Anton Pann” s-au întrecut pe ei. Vineri și duminică, au pus în scenă, sub directa coordonare a regizorului Vlad Cristache, o piesă la care s-a muncit enorm, dar cu mare folos. „Omul care aduce ploaia” de N. Richard Nash este spectacolul care a vorbit despre ceea ce trebuie să păstrăm fiecare dintre noi cu sfințenie – SPERANȚA. «Gașca mișto» de la Teatrul „Anton Pann” a reușit să transmită exact mesajul celui care a scris piesa; s-au transpus sufletește în toate stările unei perioade grele, plină de secetă într-un ținut din îndepărtata Americă. Am descoperit în piesă și o mare secetă a sufletului deznădăjduit, fără speranță, fără încredere și fără vise. Pe acest teren „arid” a ajuns un șarlatan care, în schimbul a 100 de dolari, le promite că va aduce ploaia în 24 de ore. Condiția esențială era ca ei să creadă în ceea ce le propune, astfel târgul era făcut. Și în definitiv, câți dintre noi am da 100 de dolari unui necunoscut care ne promite că va aduce ploaia în 24 de ore, când vedem că de două luni nu a fost niciun nor pe cer?

Mesajul piesei, transmis puternic de «magicienii scenei» a fost clar: acolo unde este dorință, speranță, visare lucrurile se întâmplă. Și da, s-au întâmplat. Am râs, am plâns, am reflectat și, din toată inima, am aplaudat. Acești tineri frumoși au adus ploaia… ploaia de aplauze. Iar ce s-a întâmplat după, vorbește de la sine. Mesajul piesei a fost atât de puternic încât a ajuns și la public, care a crezut că se va întâmpla și, într-adevăr, la ieșirea din foaierul teatrului ploua cu găleata.

Aplauze sincere pentru Reka Szasz, Octavian Costin, Constantin Florescu, Ioan Paraschiv, Ștefan Pavel, Kostas Mincu, Alexandru Beteringhe. Felicitări!