OASPEȚII DIN MOLDOVA au descoperit „cel mai frumos județ din România”

Președintele Constantin Rădulescu a oferit și informații privitoare la acordul care a fost discutat între reprezentanții celor două instituții publice. „Am vorbit despre etapele realizării Acordului de Cooperare între județul nostru și raionul Strășeni. Am discutat și despre posibilitatea înfrățirii ulterioare a unor localități din Vâlcea cu cele din raionul Strășeni. Cred că, prin acest acord de cooperare, care ar urma să fie semnat la începutul anului viitor, vom face multe lucruri bune împreună” , a explicat președintele Consiliului Județean Vâlcea. La finalul întâlnirii, președintele Constantin Rădulescu a oferit oaspeților de peste Prut câteva produse specifice locului, „bunătăți din «cămara» vâlceanului”, după cum au fost numite. De asemenea, oaspeții din Republica Moldova au primit invitația de a viziona spectacolul de gală al Festivalului Colindului Vâlcean, programat vineri, 16 decembrie 2022, cu începere de la ora 17.00, în Sala de festivități a Consiliului Județean Vâlcea.

