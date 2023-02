O zonă semicentrală a Râmnicului va intra în modernizare. Cetățenii au avut întâlnire cu primarul Gutău

Email the Author

Vineri, pe 3 februarie 2023, locatarii cartierului 1 Mai – strada Dacia din Râmnicu Vâlcea au fost vizitați de edilul Mircia Gutău. În cadrul întâlnirii desfășurată în aer liber (vremea primăvăratică a permis), cetățenii i-au prezentat primarului mai multe doleanțe. „Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu cetățenii din zona 1 Mai – strada Dacia. Am discutat principalele propuneri ale locatarilor ținând cont că zona va intra în modernizare. Ascultăm cu mare atenție nevoile râmnicenilor și tot timpul se caută soluții la problemele cu care aceștia se confruntă! Vreau să le mulțumesc pentru înțelegerea de care au dat dovadă și pentru buna desfășurare a întâlnirii” , a declarat primarul Mircia Gutău la finalul întâlnirii din cartierul 1 Mai.

