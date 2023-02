Email the Author

În acest context, zilele trecute, polițiștii au realizat o acțiune de informare a populației din comunele Vlădești și Păușești Măglași, care a vizat măsurile de autoprotecție specifice. „Acțiunea a fost derulată de polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliția orașului Băile Olănești, precum și polițiștii de la cele două posturi de poliție arondate, fiind informate direct peste 100 de persoane. Polițiștii spun că «reparații» de acest gen nu trebuie acceptate sub nicio formă, iar pentru instalarea de jgheaburi și burlane trebuie apelat la firme specializate, care lucrează autorizat și care eliberează facturi” , ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

