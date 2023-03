O INIȚIATIVĂ în sprijinul mediului rural

Email the Author

Zilele trecute, deputatul Cristian Buican a înaintat spre dezbatere și aprobare către Biroul permanent al Senatului propunerea legislativă privind înființarea Punctelor Gastronomice Locale. Scopul acestei inițiative legislative este acela de a valorifica produsele autohtone din zonele rurale, de a deschide noi oportunități de piață pentru producători, având posibilitate de promovare şi vânzare a produselor alimentare. Propunerea legislativă va permite înființarea acestor Puncte Gastronomice Locale în incinta exploatațiilor familiale din mediul rural, fermelor agricole, fermelor de animale, amenajărilor piscicole, stânelor, stupinelor, cramelor, adăposturilor pescărești, fondurilor de vânătoare, centrelor de colectare a ciupercilor și fructelor de pădure, ocalelor silvice, mănăstirilor și a altor amenajări din mediul rural. Printre cei interesați de inițiativa deputatului PNL Cristian Buican au fost un număr de 58 de parlamentari liberali (senatori și deputați), care au semnat, în calitate de co-inițiatori, propunerea legislativă privind înființarea Punctelor Gastronomice Locale. Urmează ca propunerea legislativă să fie dezbătută și votată în comisiile permanente și în Plenul Senatului ca primă cameră sesizată. „Am inițiat această propunere legislativă, în parteneriat cu specialiștii din Ministerul Agriculturii, având ca scop dezvoltarea mediului rural din România. Prin această inițiativă se asigură o profitabilitate mai mare pentru întreprinzătorii care creează Punctele Gastronomice Locale, iar pentru consumatorii finali posibilitatea de a se bucura, în deplină siguranță alimentară, de produse tradiționale românești naturale. În același timp, crearea acestor puncte gastronomice are implicații pozitive pentru întregul mediu local din punctul de vedere al angajării forței de muncă, al reținerii acesteia în mediul rural, al specializării și al organizării eficiente a valorificării produselor locale. Inițiativa este cu atât mai potrivită cu cât, în ultima perioadă, există un interes crescut pentru hrana bio, pentru prezervarea mediului și, mai ales, pentru dezvoltarea unui turism polivalent care oferă șansa participării la modul de viață autentic românesc” , a declarat deputatul Cristian Buican.

