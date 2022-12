Email the Author

Șahistul s-a impus la Alba Iulia în cadrul celui mai tare circuit de șah din Europa Cetatea Unirii a găzduit, săptămâna trecută, cel mai puternic dintre toate circuitele de şah ale continentului nostru. Romanian Grand Prix a avut cinci etape în acest an și a fost dotat cu premii totale de peste 100.000 de lei , dintre care 25.000 de lei doar la turneul final care a fost închis, iar cei 16 jucători participanți, cei mai buni șahiști ai României, au fost mai întâi împărțiți în patru grupe, din fiecare grupă calificându-se mai departe primi doi clasați. Conform frsah.ro, a fost nevoie de două partide de „armageddon” pentru a decide clasamentul final al grupelor, dueluri urmărite cu sufletul la gură și de ceilalți jucători. „Bogdan Deac l-a învins pe Mircea Pârligras și i-a luat acestuia primul loc în Grupa B în ultimul moment, dar amândoi s-au calificat. În schimb, Mihnea Costachi, după remize pe linie în grupă, l-a depășit la «armageddon» pe Alexandru David și s-a calificat el în sferturi. După o finală încrâncenată între cei mai buni șahiști ai României, GRAND PRIX 2022 și-a decis clar câștigătorul. Bogdan Deac a câștigat partida cu piesele albe și a remizat în cea cu negrele în fața lui Constantin Lupulescu și și-a adjudecat trofeul și premiul de 25.000 de lei! Pe locurile următoare s-au situat David Gavrilescu și Mihnea Costachi, confruntarea dintre cei doi fiind decisă la «armageddon»” , a anunțat federația de specialitate.

