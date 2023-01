Email the Author

În dimineața de 24 ianuarie 2022, cultura vâlceană devenea mai săracă. Aflată la o vârstă seniorială, distinsa profesoară Valeria (Vali) MOȚOC, soția profesorului și scriitorului Doru Moțoc, înceta din viață. Se împlinește, iată, un an de când ea nu mai este printre noi. Nu am uitat-o! Pe Vali Moțoc o vom păstra veșnic în suflete și-n amintiri. „Vali era, alături de Doru, gazda primitoare a numeroșilor prieteni; fie noapte sau zi, ușa apartamentului lor de la parter era mereu deschisă; vara se intra-ieșea și pe fereastră. Ce zile, dar mai ales seri și nopți, se petreceau cu prieteni în cuibul lor primitor, în care se făcea literatură, se legau și se dezlegau ghemuri de vise, taine de eresuri” , rememorează, cu ochii în lacrimi, prietenii noștri Lia-Maria și Ion Andreiță.

