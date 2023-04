Noi fonduri pentru Complexul de servicii balneare care se va construi la Vlădești!

Email the Author

Până în prezent, am alocat peste 600.000 lei, din bugetul propriu al județului, bani necesari elaborării documentaţiilor tehnice și execuției de foraje, în scopul realizării proiectului. Ultima tranșă din acești bani, în cuantum de 200.000 lei, a fost aprobată ieri, în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea. Odată finalizat, acest proiect turistic va contribui semnificativ la dezvoltarea localității Vlădești și a întregii zone.

