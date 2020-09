NIVEL RECORD al fondurilor atrase de PSD pentru județul Vâlcea

„În perioada 2016-2020, am atras peste 250 de milioane euro. Județul Vâlcea este campion pe regiune la atragerea de fonduri europene. Am investit și investim acești bani în infrastructură rutieră, sănătate, protecție socială, turism, cultură, educație, tineret și sport. 50 de șantiere sunt deschise în tot județul, iar pentru anul următor avem deja pregătite peste 20 de proiecte, în valoare de aproximativ 100 de milioane euro. Pe aceleași domenii strategice, în perioada 2020-2024, vom atrage 350 de milioane euro, pentru a rezolva problemele esențiale ale județului nostru. În viitorul mandat, ne-am propus să ne depășim propriile recorduri și sunt sigur că vom reuși. Vă invit, alături de noi, pentru alte performanțe, care să asigure județului Vâlcea, cel mai frumos județ din România, dezvoltarea de care are nevoie. Împreună, mergem mai departe, cu un singur gând: BINE FACI, BINE GĂSEȘTI!”

• Constantin RĂDULESCU, Președinte Consiliul Județean, Președinte PSD Vâlcea



Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea;

Realizat de: SC Curier SRL;

CMF: 21200019.