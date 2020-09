Nicolae Joița – candidatul PNL pentru Primăria Lăpușata. Votul dumneavoastră este important pentru dezvoltarea localității!

Dragi cetăţeni ai comunei Lăpușata, vă mulțumesc pentru cei opt ani în care, împreună, am demonstrat că putem mișca lucrurile în comuna Lăpușata. Am făcut pași importanți în dezvoltarea comunei noastre, am rezolvat probleme majore pentru comunitate, însă mai avem multe de realizat. Vreau să vă mulțumesc și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pe care mi-o veți acorda pentru următorii patru ani pentru că doar continuând să mergem pe acest drum vom reuși să dezvoltăm Comuna Lăpusata pe toate segmentele importante. În acești opt ani am demonstrat că se poate, în ciuda piedicilor de care am avut parte, a neîncrederii unora și a problemelor lăsate „moștenire”, dar în următorii ani putem duce dezvoltarea comunei noastre la un alt nivel.

Vă asigur, că la fel cum am făcut și până acum, voi duce o campanie curată și pozitivă, axată doar pe promovarea proiectelor pe care împreună cu dumneavoastră doresc să le realizez pentru Comuna Lăpușata. Îmi exprim regretul pentru intoxicațiile și mizeriile politice pe care unii le lansează în această perioadă în încercarea disperată de a mă discredita, fiiind convins că dumneavoastră sunteți niște oameni de o cinste exemplară și nu vă lăsați influențați sau cumpărați de promisiuni electorale false.

Votul pe care îl veți oferi în data 27 septembrie 2020, este important nu doar pentru a vă alege primarul, ci mai ales pentru dezvoltarea localitătii! De votul dumneavoastră depinde progresul comunei noastre și am convingerea că veți vota cu ințelepciune și curaj pentru viitorul copiilor și nepoțiilor dumneavoastră.

Realizări

Asfaltare drumurilor sătești pe o lungime de 6,5 km

Reabilitarea drumurilor comunale pe o distanţă de 70 km

Extinderea reţelei de apă în satele Zărneşti, Valea Zărneştilor, Scoruşu, Bereşti, Broşteni şi Mijaţi pe o distanţă de 17,5 km

Extindere reţea de canalizare în satele Zărneşti, Săruleşti, Scoruşu, Bereşti, Broşteni şi Şerbăneşti pe o distanță de 7 km

Construirea unui puţ de mare adâncime (foraj) în satul Broşteni pentru reţeaua de apă din satele Scorusu, Bereşti, Broşteni şi Şerbăneşti

Regularizarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apelor pluviale către râul Cerna

Montarea unui număr de 12 camere de supraveghere în localitate

Construirea unui pod peste râul Cerna, în satul Săruleşti (cătun Bungeţi)

Construirea unui pod peste râul Cerna, în satul Scorușu

Achiziţionarea terenului, cât și realizarea unui nou drum de acces către cătunul Bungeţi

Reabilitarea gabioanelor de la podurile Negrita şi Popeasa

Înscrierea localităţii în Grupul de Acţiune Locală „Cerna – Olteț” şi achiziţionarea unui buldoexcavator cu fonduri europene

S-a modernizat iluminatul public prin montarea de lămpi cu led pe șoseaua principală pe o distanță de 7 km

Achiziționarea unei autocamionete basculabile

S-a reabilitat acoperișul la Primărie, garaj și magazia de lemne

S-a construit o parcare în fața Școlii gimnaziale Lăpuşata și a dispensarului

S-a construit un teren de sport sintetic pentru elevi în curtea şcolii

S-a reabilitat exteriorul la Şcoala veche din Săruleşti

Se lucrează la interiorul Şcolii vechi Sărulești în vederea amenajării unei săli de sport, a unui laborator şi a clasei „0”

S-a construit o scenă în aer liber în curtea şcolii

S-a construit un grup sanitar la gradiniţă

S-a construit un grup sanitar la Şcoala gimnaziala Lăpuşata pentru elevii cu dizabilități

S-a construit o magazie de lemne pentru Şcoala gimnazială Lăpuşata

S-a reabilitarea acoperișul Şcolii Broşteni

S-au organizat excursii pentru elevii premianți ai Şcolii gimnaziale Lăpuşata

Susținerea participării elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare

Sprijin acordat Grupului Local de Tineret Lapușata ( G.L.T. LĂPUŞII)

S-a achiziționat încă un microbuz pentru transportul elevilor.

Nu s-a reușit modernizarea Căminului cultural din cauza proceselor, care durează de șapte ani. Avem de recuperat 3,72 miliarde de lei vechi

S-a modernizat şi dotat Biblioteca comunală

S-a înfiinţat Biblionet (internet gratuit)

S-a amenajat Baza sportivă (centrală termică, vestiare, apă curentă, împrejmuire, teren de joc) şi s-a susţinut echipa de fotbal Inter Lăpuşata

S-au asigurat materialele necesare pentru reparaţii la biserici

S-a reabilitat și dotat clădirea Dispensarului uman atât interior, cât şi exterior

S-a înfiinţat un cabinet stomatologic

S-au intabulat toate proprietățiile Primăriei; s-au soluţionat litigii!

Programul electoral al mandatului 2020-2024

Asfaltare – 12,5 kilometri pentru: satul Zărnești – 2,0 km; satul Zărnești (Valea Zărneștilor) – 1,5 km; satul Sărulești (Olărești) – 1,5 km; satul Scorușu – 2,0 km; satul Berești – 3,0 km; satul Broșteni – 1 km; satul Serbănești- 1,5 km;

Realizarea unei rețele de de distributie a gazelor naturale pe o lungime de 22 km, proiectul fiind depus în ianuarie 2020 la Ministerul Dezvoltării

Extinderea rețelei de apă în satul Șerbănești -2,5 km, satul Sărulești – 1,5 km, satul Scorușu – 0,7 km

Construire a două puțuri (foraj de mare adâncime) în satele Zărnești și Broșteni

Extinderea rețelei de canalizare în satul Serbănești – 1 km, stul Zărnești-1,5 km, satul Scorușu – 1,5km

Reabilitarea drumurilor sătești prin construirea de rigole și împietruirea platformei de drum

Reabilitarea drumurilor de tarla și forestiere

Finalizarea proiectului pentru parcul fotovoltaic necesar producerii de energie pentru sistemul de iluminat public

Modernizarea iluminatului public prin montarea de lămpi cu led în toate satele.

Regularizarea râului Cerna în zonele afectate

Accesarea de fonduri europene prin GAL „Cerna Olteț”

Reabilitarea căminului cultural (după terminarea litigiului aflat în Instanță)

Susținerea echipei Inter Lăpușata

Organizarea de activități și competiții artistice și sportive

Sărbătorirea Zilei comunei

Finalizarea lucrărilor e interior în Școala veche

Dotarea cu materiale didactice și mobilier

Susținerea elevilor la concursurile școlare

Organizarea de excursii pentru elevi

Premierea elevilor cu rezultate bune la învățătura

Dotarea Dispensarului uman cu centrală termică pentru încălzirea cabinetelor și a sălii de așteptare

Implementarea unui proiect cu fonduri europene pentru dotarea cu aparatură

Soluționarea corectă a litigiilor

Înscrierea localității în programul de intabulare a terenurilor

Listă consilieri

1.JOIȚA NICOLAE

2.UDREA DUMITRU

3.ȚONOIU NICOLAE

4.ZORLESCU GHEORGHE

5.BRABETE EMILIA

6.PREDA PETRE EMILIAN

7.PRESURĂ MIHAI

8.POPESCU C.TIN VIOREL

9.GHEOCULESCU GHEORGHE

10.BENCHEȘ LUCUȚA

11.MIJATA ION ADRIAN

12.GÂRLOIU GHEORGHE

13.DIACONESCU MARIAN NICUSOR

14.OPREA ION

Comandat de Partidul Național Liberal;

Cod AEP 21200012;

Realizat de SC Curier SRL.