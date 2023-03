NICOLAE DINESCU a plecat dintre noi

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

S-a stins Nicolae DINESCU , personalitate complexă a Râmnicului și a Vâlcii, un om atașat cu egală competență unor domenii dintre cele mai diferite: sport, cultură, învățământ, mass-media. După o viață consumată cu o permanentă energie, în care s-a implicat în nenumărate proiecte și activități benefice întregii comunități locale, „Nea Nae”, așa cum era cunoscut de către cei mai mulți vâlceni, își va afla tihna veșnică alături de jumătatea sa (este vorba despre Adriana Dinescu Mărăcinescu – fost magistrat la Tribunalul Vâlcea, iar ulterior, după pensionare, avocat în Baroul Vâlcea n. red.), care a plecat, la începutul acestui an, în lumea celor drepți. Dumnezeu să-l odihnească! • Mircia GUTĂU, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.