MIRCIA GUTĂU TRANSMITE CONDOLEANȚE după ce primarul unui oraș înfrățit cu Râmnicul a decedat

Sâmbătă, 3 decembrie 2022, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a transmis un mesaj de condoleanțe după ce edilul orașului palestinian Dura, Ahmed A.H. Swaitti, a decedat. Localitatea din Palestina este înfrățită cu Râmnicu Vâlcea începând cu anul 2019. „Am aflat cu multă tristețe despre decesul primarului Ahmed A.H. Swaitti al orașului palestinian Dura, oraș înfrățit cu municipiul Râmnicu Vâlcea din anul 2019. În prea puținele momente în care am avut bucuria să stăm de vorbă, atât în pregătirea înfrățirii dintre comunitățile noastre, cât și la întâlnirile ulterioare, l-am apreciat ca pe un om dedicat orașului pe care îl reprezenta cu cinste și competență și, totodată, deschis spre schimburile de idei din care să desprindă noi direcții de dezvoltare și progres. Comunitatea locală a orașului Dura pierde un destoinic administrator, iar Râmnicul rămâne fără un prieten deosebit! Dumnezeu să-l odihnească!” , a transmis primarul Râmnicului, Mircia Gutău.

