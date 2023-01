Email the Author

În sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea se va desfășura o nouă sesiune de audiențe. Miercuri, 1 februarie 2023, primarul Mircia Gutău va sta de vorbă cu cetățenii care au de rezolvat/lămurit diferite chestiuni administrative (și s-au înscris în prealabil pe lista de audiențe). „Miercuri voi sta de vorbă cu râmnicenii în cadrul primei sesiuni de audienţe din acest an. Voi fi la dispoziţia râmnicenilor care au de rezolvat probleme din domeniul administraţiei locale. Această primă sesiune de audienţe din 2023 este programată de la ora 08.00 în Sala de Consiliu a Primăriei” , a declarat Mircia Gutău. În context, reamintim râmnicenilor interesați că înscrierile în audienţă se fac la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor (Registratura Primăriei) din strada General Magheru nr. 25, parter, sau prin e-mail pe adresa primaria@primariavl.ro. Solicitările trebuie să vizeze doar probleme ce sunt de competenţa Primariei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Persoana care se înscrie în audienţă trebuie să facă dovada faptului că a depus în prealabil o cerere căreia i s-a răspuns negativ sau la care nu a primit răspuns.

