Miercuri, la sediul Primăriei Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, edilul șef al municipiului, a organizat o conferință de presă în care a dorit să explice și să clarifice mai multe aspecte pe care le-a considerat de interes pentru viața politică, economică și socială a urbei. De departe, cele mai interesante declarații au fost cele pe care edilul le-a prezentat cu privire la presupusa incompatibilitate a doi consilieri locali ai municipiului. Este vorba despre Cezar Bulacu și Lucian Pavelescu, ambii aleși locali din partea Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal. Pentru a înțelege mai bine situația și acuzațiile pe care Mircia Gutău le-a adus celor doi consilieri liberali, vă prezentăm declarațiile pe care edilul Râmnicului le-a oferit pe marginea acestui subiect. „Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 8 februarie 2022 a figurat, la poziția 21, proiectul de HCL privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate asupra unor imobile – terenuri și constructie aparţinând societăţii Oltchim SA. În Referatul de aprobare se menţiona că, în conformitate cu anunţul făcut de lichidatorii judiciari ai SC Oltchim SA, acesta intenţiona vânzarea prin licitaţie on-line a pachetului numit «12 RMV – Colonia Nuci», compus din Cămin Colonia Nuci (strada Caporal Hanciu, nr. 2 cu terenul aferent de 801 m.p.) şi terenuri în Colonia Nuci în suprafată totală de 39.796,72 m.p. (pe care se aflau mai multe zeci de construcții private). Preţul de pornire al licitaţiei era 1.044.948 lei + TVA Imobilele astfel dobândite puteau fi transformate în zone spaţii de locuinţe sociale moderne în bava unor proiecte cu finanțare externă din exercițiul financiar european 2021/2027, după modelul proiectului «Dezvoltare locală în comunități marginalizate – componenta I Colonie Nuci», al cărui contract de finanțare fusese semnat în anul 2019, iar în prezent se află în implementare. Conform art. 139, alin. (2) din Codul Administrativ, hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu «majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție», respectiv avea nevoie de 16 voturi. Proiectul de Hotărâre mai propunea împuternicirea administratorului public să participe la licitația on-line din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea. În cadrul dezbaterilor din ședința extraordinară din 8 februarie 2022, proiectul a fost «criticat» de grupul consilierilor liberali pe motiv că viceprimarul Pîrvulescu fusese desemnat printr-o hotărâre din aprilie 2021 să facă demersuri pentru aducerea în patrimoniul municipiului unor imobile-terenuri de pe raza Municipiului (deși împuternicirea viceprimarului Pîrvulescu viza un teren de 42 hectare al zonei industriale a Oltchim, sarcină pentru care, oricum, n-a făcut ceva!). Urmare a acestor «obiecții», proiectul de Hotărâre a fost respins, întrunind doar 13 voturi «pentru» şi 8 voturi «împotrivă», adică cele ale consilierilor PNL prezenți: Bulacu Cezar-Florin, Pavelescu Dumitru-Lucian, Pîrvulescu Virgil, Popa Constantin-Bogdan, Preoteasa Radu-Eduard, Stan Narcisa-Mihaela, Strimbei lonela-Nicoleta şi Simoiu Cristian. La data de 8 noiembrie 2022, consilierii locali BULACU CEZAR FLORIN şi PAVELESCU DUMITRU LUCIAN înfiinţează S.C. 4C SOLUTIONS RESIDENCE S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Pădurea Dumbrava, nr. 14Q, Cod Unic 47149433. Cei doi consilieri liberali participă cu această firmă, în data de 24 noiembrie 2022, la licitația organizată de Rominsolv SPRL și își adjudecă exact activele terenuri și clădire din cadrul Pachetului 12 RMV – «Colonia Nuci» (pentru care au votat împotriva cumpărării lor de către UAT Râmnicu Vâlcea) la valoarea de 731.464 lei fără TVA. Față de cele de mai sus, considerăm că BULACU CEZAR FLORIN şi PAVELESCU DUMITRU LUCIAN, consilieri locali din partea Partidului Național Liberal, se fac vinovați de încălcarea mai multor prevederi, atât din domeniul incompatibilității, cât și de natură penală. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a redactat o sesizare către Agenția Națională de Integritate prin care detaliază modul în care cei doi consilieri locali, sprijiniți «generos» de colegii lor liberali, au blocat achiziția unor imobile pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea din dorința de eliminare a unui competitor și de scădere a prețului de vânzare a acestor active imobiliare pentru ca, în final, să le cumpere în interes personal. Dat fiind obiectul principal de activitate al firmei înființate de cei doi consilieri PNL – cod CAEN 4110 – «Dezvoltare (promovare) imobiliară», este de așteptat ca, în curând, zona respectivă să fie «curățată» de sutele de amărâți care trăiesc acolo în regim semilegal și în condiții insalubre, iar pe locul unde doream, cu bani europeni, să amenajăm pentru ei locuințe sociale moderne și facilități publice conexe (creșă-grădiniţă, locuri de joacă, spații verzi, drumuri, rețele de alimentare cu apă, de iluminat public şi canalizare etc.), să demareze un proiect privat de dezvoltare imobiliară”, au fost declarațiile pe care Mircia Gutău le-a oferit pe marginea acestui subiect. PRECIZARE IMPORTANTĂ: Consilierii locali liberali Cezar Bulacu și Lucian Pavelescu au anunțat că, la rândul lor, vor organiza, zilele următoare, o conferință de presă în care vor prezenta punctele de vedere cu privire la acuzațiile care le-au fost aduse de către primarul Râmnicului. VOM REVENI CU INFORMAȚII în care vom prezenta și punctele de vedere ale celor doi consilieri liberali.

