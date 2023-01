MIRCIA GUTĂU ANUNȚĂ PRIMELE MĂSURI după tragedia din București

Email the Author

Printre concluziile întâlnirii de miercuri s-au numărat: • necesitatea demarării, prin intermediul Poliției Locale, a unor campanii de informare asupra obligațiilor ce revin prin lege deținătorilor de animale de companie; • intervenții punctuale și regulate în zonele în care se practică abandonul masiv al câinilor (inclusiv demersuri pentru modificarea legislației în sensul posibilității de confiscare a autovehiculelor folosite la transportul animalelor, așa cum se procedează în cazul aruncării de deșeuri pe domeniul public); • o mai strânsă colaborare între instituțiile cu atribuții în domeniu (Primăria Municipiului, IPJ Vâlcea, DSVSA Vâlcea etc.) pentru ținerea acestui fenomen sub un control cât mai strict. • Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

