Mircia Gutău a avut dreptate: SCM începe să piardă jucătoare!

Contextul tensionat creat în jurul echipei de handbal Sport Club Municipal de către reprezentanții «Puterii» din Consiliul Local al Râmnicului începe să producă deja primele efecte negative legate de viitoarele activități sportive. Cum se cunoaște, consilierii municipali PNL și USR-PLUS nu au votat punctul de pe ordinea de zi care prevedea suplimentarea bugetului alocat echipei de handbal. Iar ceea ce primarul Mircia Gutău anticipa joi, 17 decembrie, începe deja să se întâmple. Edilul Râmnicului mărturisea atunci că, îngrijorate de faptul că ar putea să nu își mai primească salariile, unele dintre jucătoarele de la echipa de handbal și-ar fi contactat agenții care le reprezintă pentru a le găsi noi cluburi pentru care să evolueze chiar din această iarnă sau, cel târziu, din vara anului 2021.

În acest sens, Ann Grete Norgaard a cerut rezilierea contractului pe care îl avea cu SCM Râmnicu Vâlcea. E drept că, în declarațiile pe care le-a oferit, extrema stângă daneză spune că principalele motive care au determinat-o să solicite rezilierea contractului sunt legate de faptul că dorește să se întoarcă în țara natală pentru a fi mai mult timp alături de familia ei. În plus, jucătoarea din Danemarca a ajuns la vârsta de 37 de ani și, fiind profesoară de matematică, științe sociale și limba engleză, dorește să urmeze o carieră în domeniul educației, în țara natală. Totuși, nu este deloc exclus ca, în perioada următoare, să asistăm exact la ceea ce primarul Mircia Gutău declara zilele trecute, anume ca și alte jucătoare (în principal de alte naționalități decât cea română) să solicite rezilierea contractelor pe care le au cu SCM Râmnicu Vâlcea, pentru a deveni libere de contract și a putea semna ulterior cu alte formații.

În mesajul de rămas bun, jucătoarea daneză a transmis următoarele: „Am luat decizia grea de a părăsi Vâlcea înainte de sfârșitul sezonului. A fost un sezon foarte diferit, fără spectatori, am stat multe zile acasă din cauza pandemiei, au fost puține jocuri oficiale. Incertitudinea și provocările financiare/politice din jurul clubului au reprezentat ultima picătură pentru mine. Am fost foarte fericită să trăiesc și să joc în Râmnicu Vâlcea. Vreau să le transmit o mulțumire specială și caldă fanilor noștri. Mulțumesc orașului și clubului pentru că m-au primit cu căldură, m-am simțit ca acasă încă din prima zi”.