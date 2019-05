MESAJ – Constantin RĂDULESCU, președinte PSD Vâlcea și al Consiliului Județean

Am spus că toate faptele pe care le facem pentru vâlceni, le facem cu voia Lui Dumnezeu şi cu ajutorul oamenilor. Sunt Preşedintele PSD Vâlcea şi al Consiliului Judeţean şi am onoarea, dar și bucuria să spun că, alături de colegii mei şi de actuala echipă, atât de la PSD, cât şi de la Consiliul Judeţean, NE ȚINEM DE CUVÂNT ȘI VOM CONTINUA SĂ FACEM FAPTE BUNE PENTRU VÂLCENI!

Oamenii, vâlcenii, sunt beneficiarii faptelor noastre şi îi asigur că, atât eu, cât şi cei alături de care am pornit la drum, RĂMÂNEM APROAPE DE OAMENI, ÎN LOGICA BINELUI!

România are nevoie de liniște și unitate, iar românii nu trebuie să fie dezbinați!

PE 26 MAI 2019,

VÂLCEA VOTEAZĂ PSD,

PENTRU O ROMÂNIE PUTERNICĂ ȘI RESPECTATĂ ÎN EUROPA!

– material comandat de Partidul Social Democrat (PSD), cod mandatar financiar 41190008, executat de Curier SRL

