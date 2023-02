MAI POȚI CONDUCE MAȘINA după ce ai consumat șase tipuri de droguri? Pare că… da

La data de 5 februarie 2023, în jurul orei 22.43, polițiștii rutieri din cadrul Formațiunii Rutiere Băbeni au depistat un tânăr în vârstă de 23 de ani, domiciliat în localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe Drumul Național 64, pe raza orașului, sub influența unor substanțe interzise. În urma verificării cu aparatul drugtest, s-a constatat prezența în organism a șase substanțe psihoactive (COC, BZP, AMP, MDMA, MTD, KET).

„Persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței acestora în organism. A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea