MAI MULȚI VÂLCENI CARE COLECTAU FIER VECHI, percheziționați în această dimineață. Se crede că prejudiciul adus statului ar ajunge la o sumă cu multe zerouri!

Acțiunea la care facem referire s-a desfășurat într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului societății, într-un scop contrar intereselor acesteia. „În urma activităţilor desfăşurate, au fost ridicate mijloacele de probă folosite la comiterea faptelor. De asemenea, au fost puse în executare trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul IPJ Vâlcea în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale. La activitate au participat criminaliști din cadrul Serviciul Criminalistic Vâlcea, luptători din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, polițiști din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 1 – S.I.C.E., I.P.J. Ilfov – S.I.C.E., I.G.P.R. – S.I.A.S. și jandarmi din cadrul I.J.J. Vâlcea”, ne-au anunțat reprezentanții IPJ Vâlcea. Polițiștii au mai informat și că prejudiciul adus statului în presupusa activitate ilegală desfășurată de persoanele cercetate s-ar ridica la valoarea de 20.000.000 de lei . • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

Dimineață de marți, 17 ianuarie 2023, cu ghinion pentru mai mulți vâlceni care se ocupă cu colectarea și comercializarea materialelor feroase și neferoase. Angajați din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat patru percheziții. Două dintre acestea au avut loc în județul Vâlcea, una în municipiul București, iar a patra în județul Ilfov. Activitățile au fost efectuate la domiciliile unor persoane care au derulat activități de colectare și comercializare de deșeuri feroase și neferoase, precum și la sediul, respectiv punctul de lucru al unei societăți comerciale.

