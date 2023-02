MAI MULTE ȘANTIERE se deschid în Ostroveni. Se lucrează la fluidizarea traficului

Email the Author

Primăria Râmnicu Vâlcea, prin Direcția Administrării Domeniului Public (DADP), are în vedere realizarea, în perioada imediat următoare, a unor lucrări menite să rezolve unele puncte critice ale traficului auto din cartierul Ostroveni. În acest sens, pe strada Luceafărului se va lărgi partea carosabilă pe partea dreaptă pe sensul de mers către bulevardul Tineretului, începând din dreptul Școlii Gimnaziale nr. 10 (Mihai Eminescu). Astfel, spațiile de parcare în lungul străzii nu se vor mai intersecta cu cele două benzi de circulație. De asemenea, la capătul dinspre Sud al bulevardului Tineretului se intenționează montarea unui semafor cu buton prin care să se ordoneze traversarea pietonilor (și în special a elevilor Școlii Gimnaziale „Anton Pann”, la orele amiezii) pentru evitarea formării ambuteiajelor auto. Tot în acea zonă, la solicitarea locuitorilor din blocul S2, se lucrează în prezent la lărgirea accesului în parcarea rezidențială din fața acestui imobil.

