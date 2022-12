MAGIA SĂRBĂTORILOR continuă în centrul Râmnicului

Email the Author

Pe 5 decembrie 2022, râmnicenii sunt așteptați în Scuarul „Mircea cel Bătrân” la spectacolul „Ajunul lui Moș Nicolae” Seria spectacolelor derulate în centrul Râmnicului sub genericul „Decembrie Magic” continuă luni, 5 decembrie 2022, cu evenimentul „Ajunul lui Moș Nicolae” . Pe scena din Scuarul „Mircea cel Bătrân” vor urca, de la ora 17.30, elevii Școlii de Dans „Ru Apollo” alături de Andreea Ștefan. De la ora 17.55, pe aceeași scenă va urma momentul „Astă seară-i seară mare!” oferit de Teatrul Municipal „Ariel” și de Corul „Euphonia” al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Ulterior, de la ora 18.20, va urma recitalul intitulat „Seară de Moș Nicolae” al solistei Simona Nae. De la ora 19.10, centrul civic al Râmnicului va răsuna de vocile clujenilor din grupul „Ad Libitum Voices”. Ei vor combina, în stil pop-opera, refrene cunoscute și melodii specifice sărbătorilor de iarnă, spre încântarea celor prezenți. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

