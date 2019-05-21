LISTA CANDIDAȚILOR PSD PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
Scris de Curierul de Valcea, 21 mai 2019
1. ROVANA PLUMB
2. CARMEN-GABRIELA AVRAM
3. IULIAN-CLAUDIU MANDA
4. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ
5. DAN NICA
6. MARIA GRAPINI
7. TUDOR CIUHODARU
8. ADRIAN-DRAGOȘ BENEA
9. VICTOR NEGRESCU
10. ANDI-LUCIAN CRISTEA
11. NATALIA-ELENA INTOTERO
12. MARIA-GABRIELA ZOANĂ
13. BIANCA-MIRUNA GAVRILIȚĂ
14. EMILIAN PAVEL
15. ADRIANA-DOINA PANĂ
16. CRINA-FIORELA CHILAT
17. MARIANA-CARMELIA BĂLĂNICĂ-DRAGOMIR
18. RĂZVAN POPA
19. LUMINIȚA-MARIA JIVAN
20. ALIN-CONSTANTIN PAVELESCU
21. IOAN AUGUSTIN
22. EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE
23. ROXANA-NATALIA PAȚURCĂ
24. OANA-CONSUELA FLOREA
25. DRAGOȘ-CRISTIAN PUI
26. MIHAI-ION MACAVEIU
27. TIT-LIVIU BRĂILOIU
28. PETRE-FLORIN MANOLE
29. ION VOINEA
30. HORIA GRAMA
31. ALEXANDRU POPA
32. AIDA-CRISTINA CĂRUCERU
33. GHEORGHE-BOGDAN TOMOIAGĂ
34. ANCA-DANIELA RAICIU
35. MITICĂ-MARIUS MĂRGĂRIT
36. NASI CALENȚARU
37. CRISTINA-IONELA TĂRTEAȚĂ
38. PETRU MOȚ
39. LUMINIȚA ȚUNDREA
40. EMANUEL IACOB
41. MITICĂ-CĂTĂLIN UNCIULEANU
42. BOGDAN-GABRIEL RĂDUCANU
43. ANDREI-GEORGE SIMA
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