Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești este gazda mobilității din cadrul Proiectului Erasmus + Virtual Production Factory

„Timp de o săptămână vom desfășura împreună activități în cadrul atelierelor și vizitelor culturale, având ocazia de a ne exprima propriile opinii/gânduri, de a descoperi obiceiuri și tradiții, dar și de a identifica elemente comune. În materialele pregătite, elevii noștri vor prezenta frumusețile României, orașul Călimănești și istoricul școlii noastre cu toate activitățile pe care le desfășurăm și prin care am fost certificați școală asociată UNESCO din aprilie 2022. Toate acestea vor favoriza elevilor conturarea unui profil de absolvent mult mai pregătit pentru piața forței de muncă”, a precizat prof. Negrea Titela-Violeta – directorul Liceului Tehnologic de Turism Călimănești.

