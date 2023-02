Liberalii vâlceni au sărbătorit 33 de ani de la reînființarea filialei județene:

„Ne mândrim cu trecutul și ne angajăm pentru viitor”

14 februarie este Sărbătoarea liberalilor vâlceni, este data la care, în anul 1990, personalități ca Gheorghe Bobei, Nicolae Jivan, Dinu Cătușanu, Ilie Boiangiu, Elena Ceaușu și Petre Gheorghe Govora au reînființat filiala Vâlcea a Partidului Național Liberal după căderea comunismului.

Actul lor a restabilit legătura cu lunga și glorioasa tradiție a liberalismului românesc pe meleaguri vâlcene. Corifeii Revoluției de la 1848 și ai Unirii de la 1859 au fost purtători ai ideilor liberale care s-au concretizat prin înființarea Partidului Național Liberal. La Vâlcea, organizația PNL a fost înființată în 1875 și, prin Dumitru Simulescu, a asigurat conducerea județului între 1876-1888. La cumpăna dintre veacurile al XIX-Lea și al XX-lea, organizația PNL Vâlcea era una dintre cele mai puternice din țară, fiind condusă, la un moment dat, chiar de către Ion I.C. Brătianu. A fost perioada în care, liberalismul vâlcean s-a afirmat prin Alexandru Crăsnaru, Ion Th. Florescu, Constantin C Dissescu, Valeriu Urșianu, Ștefan Filipescu, Eliodor Constantinescu, contribuind în mod substanțial la făurirea României Mari și dezvoltarea acesteia.

Generației care a asigurat guvernarea performantă liberală dintre 1922 și 1926 i-a urmat o alta – reprezentată de Ion Nicolescu, Traian Simian, Nicolae Balotescu, Eugen Bădescu – care a lucrat sub președinția lui I.G. Duca, contribuind la dezvoltarea României interbelice. Ieșit din dictaturile carlistă și antonesciană, liberalismul vâlcean, la fel ca acela românesc în general, s-a bucurat de o oarecare libertate între anii 1945-1947, până când Partidul a fost scos în afara legii de către comuniști.

În cei 33 de ani de activitate trecuți de la reînființare, filiala vâlceană a fost una dintre cele mai puternice ale PNL într-o zonă dominată de stânga. Astfel, dacă la alegerile din mai 1990, am trimis în Parlament un singur reprezentant, în persoana profesorului Gheorghe Voinea, astăzi, PNL Vâlcea are doi deputați, Cristian Buican și Laurențiu Nicolae Cazan, și un senator, Claudia Mihaela Banu. De asemenea, filiala are 47 de primari, 13 consilieri județeni și 438 de consilieri locali.

Pe durata activității sale, Filiala PNL Vâlcea a fost și este în slujba cetățenilor. Ne-am onorat întotdeauna angajamentele și am lucrat cu abnegație în folosul comunității, încercând să fim la înălțimea tradiției ai cărei purtători suntem.

La ceas aniversar ne aplecăm fruntea cu respect în fața înaintașilor, le aducem omagiu pentru activitatea depusă și ne angajăm în fața concetățenilor noștri pentru ca prin noi înșine să construim o Românie dreaptă, mai puternică și mai respectată, în care fiecare să trăiască mai bine!

• Filiala PNL Vâlcea