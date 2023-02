Lentilele de contact pentru ochii sensibili

Ochii sensibili sunt o problema foarte mare pentru orice persoana, mai ales ca ochii uscati sau cei riitati creeaza mereu neplaceri oricarui pacient. Majoritatea pacientilor s-au confruntat cu astfel de simptome neplacute cel putin odata in viata si, tocmai de aceea, este foarte important sa ne protejam. Daca ai nevoie de corectie optica, poti incerca lentilele #Bioview, care inlatura simptomele produse de ochii sensibili.

Daca ai ochi sensibili si prezinti frecvent aceste simptome, atunci este clar ca ochii tai au nevoie de ingrijire speciala. Iata ce trebuie sa faci:

Ai grija de igiena ochilor tai!

Vreau sau nu, igiena ochilor tai este esentiala atunci cand vine vorba de sanatatea functiei vizuale. Nu trebuie sa iti atingi niciodata ochii cu mainile murdare. Spala si uscuca periodic prosoapele pe care le folosesti pentru zona din jurul ochilor si ai grija ca prosopul sa nu atinga ochii.

Ochelari sau lentile de contact?

In principiu, ochelarii sunt considerati de catre o parte din specialisti drept mai siguri decat lentilele de contact. Care ar fi aceste motive? Este foarte simplu. Ei nu intra in contact direct cu ochii si, astfel, nu risti sa apara iritatii care pot surveni in cazul purtarii lentilelor in mod regulat. Cu toate acestea, lentilele de contact asigura o buna vedere periferica, sunt exrrem de portabile atunci cand calatoresti cu masina sau avionul si asigura un grad ridicat de hidratare ochilor.

De ce sa alegi lentilele de contact?

Lentilele de contact special create pentru ochii sensibili, precum #Bioview Daily ofera ochilor cateva avantaje substantiale:

Acuratetea vizuala: camp vizual mult marit fata de ochelari; vederea periferica buna; corectia vederii se realizeaza in orice directie a privirii , deoarece lentila de contact se misca odata cu ochiul; posibilitati de corectie totala a unor vicii de refractie mare (toleranta mare la purtare fata de ochelari).

Estetic si medical: Lentilele de contact sunt aproape invizibile; efectul psihologic si estetic (se pot utiliza de la varste foarte mici – 8-10 ani).

Rol de protectie: in sport, lentilele elimina posibilitatea ranirii nasului sau ochilor de catre ochelari in cazul unui impact.

Comparativ cu ochelarii: lentilele de contact nu sunt afectate atunci cand ploua, ninge sau este frig afara; nu aluneca de pe nas, nu exercita presiune asupra urechilor, nasului sau a tamplelor; se pot purta in combinatie cu orice pereche de ochelari de soare.

Totusi, lentilele de contact prezinta si cateva limitari: manevrare si intretinere stricta, program de purtare strict, controale regulate la medicul oftalmolog.

Exista momente cand nu e potrivit sa purtam lentile de contact; de aceea, ochelarii nu trebuie sa lipseasca din viata de zi cu zi:

alergii, inflamatii, infectii, iritatii in zona perioculara (inclusiv raceala, conjunctivita)

ochi uscat, fara folosirea de lacrimi artificiale

medii cu praf, fum sau aer conditionat puternic

sporturi acvatice

Toate aceste beneficii iti pot fi oferite de un set de lentile de contact #Bioview Monthly.