La Scundu, DSP-ul a lăsat familia primarului Blejan fără câteva zeci de purcei!

In aceasta dimineață, în comuna Scundu a ajuns o echipă de control din partea Direcției Sanitar Veterinare care s-a oprit direct în curtea primarului Dumitru Blejan, acolo unde fiul acestuia, Mihai George, are mai multe animale.

Potrivit acestuia, inspectorii DSV au pătruns din senin pe proprietate, iar Poliția venită să asiste l-a amenințat că-l împușcă: „In aceasta dimineata, în jurul orei 10.30, eram în gospodărie unde aveam de mutat niște purcei, aproximativ 45, pe o distanță de 80 metri la un alt grajd proprietate personală. La acel moment, m-am trezit peste mine în curte, cu echipa de la DSV. Vreau să menționez că aceștia nu s-au identificat nici o secundă, nu și-au declinat identitatea sau baza legală prin care îmi încalcă proprietatea. Au ajuns până dincolo de jumătatea curții, prin două porți. Au făcut poze la mașină. Doamna de la DSV m-a întrebat ce vreau să fac și eu i-am explicat exact ce intenții aveam, adică să mut la celălalt grajd al meu, la o distanță de sub o sută de metri, purceii. Ea chiar m-a îndemnat să scot mașina din curte, iar în momentul în care mașina a ieșit în drum, două echipaje de Poliție care așteptau, ne-au oprit pe dreapta imediat. În acea clipă, am întrebat ce se întâmplă pe unul dintre polițiștii prezenți, care s-a limitat doar să mă privească… într-un mod destul de urât, deși i-am explicat că sunt proprietarul. Când l-am întrebat de ce mă privește așa de urât de parcă ar vrea să mă bată, mi-a răspuns de față cu mai mulți martori că, dacă vrea, mă și bate acolo în mijlocul drumului de față cu toată lumea! A spus-o fără absolut nici o jenă, după ce, în prealabil, nici măcar nu s-a prezentat. Mai mult, a continuat afirmând că, dacă vrea îmi pune și cătușele și mă și împușcă! Repet, acest dialog a avut loc în prezența celor doi colegi ai domnului de la Poliție și a șoferului meu, care oprise mașina. Adică, am fost amenințat în prezența a trei martori! În mod cert, voi urma o cale legală față de cele petrecute azi, aici…”.

La rândul său, primarul din Scundu, venit imediat la fața locului, a relatat astfel incidentul: „Nu știu cum ar reacționa alții când propriul fiu te sună să-ți spună că a fost amenințat că va fi împușcat… Nu știu, efectiv! Eu, unul, am înghețat. Eram în drum spre Prefectură. A sunat telefonul că au intrat de la DSV peste băiatul meu în curte. Fără să se identifice nici măcar o secundă sau să prezinte vreun mandat sau oricare alt gen de hârtie în baza căreia încalcă proprietatea familiei. Din senin și cu de la sine putere… Asta e partea întâi! Apoi, la îndemnul echipei de control, mașina cu purceii a ajuns în drum unde a fost imediat oprită de două echipaje de Poliție. Atenție, două echipaje! La fel, fără nici o justificare sau hârtie… N-a explicat nimeni pentru ce a fost oprită mașina. Menționez că nu suntem un județ sau o localitate unde să se fi depistat pesta porcină, mașina nu a părăsit localitatea, iar purceii nu erau destinați comercializării. În plus, modul cum s-a comportat echipajul de Poliție și faptul că s-a ajuns la amenințări directe și cu martori fac din toată această întâmplare un incident complet artificial creat și cât se poate de grav care poate fi ușor încadrat ca abuz! Din păcate, cu agentul respectiv am mai avut un incident în urmă cu câțiva ani când mi-a luat certificatul de înmatriculare, numerele. E o poveste de acum vreo trei ani, cred că e vorba și de ranchiună pentru că azi m-a și amenințat cu DNA-ul, de față cu mai mulți martori. Tot ce i-am rugat a fost să ia niște probe, să facă un proces verbal de custodie ca să nu stea animalele cinci ore în mașină unde se sufocă și mor. Doamna doctor de la DSV m-a amenințat și dumneai. Asta în condițiile în care mi-a încălcat proprietatea și mi-a intimidat și familia. Soția mea, care este cardiacă, a avut cel mai mult de suferit când a trebuit să facă față acestui circ cu două echipaje de Poliție la propria poartă și restul… I-am rugat să ia porcii în custodie, să-i ducă într-un loc asigurat unde să ia probele necesare și să le ducă la analiză, la un laborator să vadă dacă au sau nu animalele astea pesta porcină. După care, să ia o decizie: îi încinerează sau nu… Voi merge în instanță pentru că este vorba de un abuz în serviciu, tulburarea domiciliului, amenințare, jignire.”

Așteptăm puncte de vedere de la DSV, dar și de la Poliție.