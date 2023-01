La mulți ani, dr. Dionisie DUBINCIUC!

Pe 29 ianuarie 2023, medicul și poetul Dionisie DUBINCIUC aniversează împlinirea seniorialei vârste de 75 de ani. Este un prilej minunat pentru a-i transmite gândurile noastre bune Omului și profesionistului care, vreme de mai multe decenii, a ajutat mii sau zeci de mii de vâlceni (și nu numai vâlceni) să își recapete sănătatea.

Ne amintim și acum de mesajul emoționat și plin de înțelepciune pe care reputatul medic îl transmitea, în ianuarie 2015, atunci când se pensiona:

„Astăzi este una din zilele mele mari, împlinesc o vârstă cu un an mai mare și m-am hotărât să las locul tineretului, care vine din urmă cu forțele profesionalismului tânăr. Noi, cei din generația spontanee a anilor trecuți, trebuie să ne bucurăm de zile libere, liniștite, să scriem, să citim, să povestim nepoților cât de ușor ne-a fost la începuturile meseriei, să călătorim, să avem grijă de grădină, de livadă, de arbuști, copaci și flori. Deja îmi dau seama că, pentru a le face pe toate, am nevoie de foarte mult timp. Sunt trist că-mi părăsesc lumea în care am trăit 43 de ani, dar și bucuros că am redevenit omul liber al urbei, al lumii în care trăim, suferim, iubim și, într-un final… iarba verde, flori, muzică și ciripit de păsărele…”.

Explicație foto: Dr. Dionisie Dubinciuc, alături de soție, în urmă cu un an, la împlinirea a 50 de ani de la căsătorie.