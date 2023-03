La începutul primăverii, o reverență doamnelor și domnișoarelor din Vâlcea

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Prin tradiție, sosirea primăverii este marcată la 1 martie de Ziua Mărțișorului, iar la 8 martie de Ziua Femeii! Ce poate fi mai frumos și mai înviorător decât această asociere a căldurii și prospețimii primăverii cu respectul pe care îl datorăm Mamelor, Fiicelor, Soțiilor nostre, într-un cuvânt FEMEII. Sub acest semn, a avut loc, în după-amiaza zilei de 3 martie 2023, la inițiativa Biroului Politic al Filialei PNL Vâlcea, cu contribuția deosebită a Președintei OFL VÂLCEA, Claudia Mihaela Banu – senator și cu participarea președintelui Cristian Buican – deputat, o întâlnire festivă în cadrul căreia au fost omagiate doamnele și domnișoarele din filiala noastră și s-a transmis un mesaj de felicitare tuturor doamnelor și domnișoarelor din județul nostru. La sărbătoarea femeilor liberale au participat parlamentari, primari și viceprimari, consilieri județeni și locali, membrii Biroului Politic Județean. Cu această ocazie, doamnele și domnișoarele liberale care desfășoară activități politice și de reprezentare în diversele structuri ale partidului și ale administrației au primit din partea organizatorilor diplome și buchete de flori ca expresie a prețuirii de care se bucură eforturile pe care le-au depus. Președintele Filialei Județene a PNL, profesorul Cristian Buican, a dorit nu numai să fie prezent pentru a-și omagia colegele, ci și pentru a-și exprima prețuirea pe care le-o poartă oferind câte un buchet de flori fiecăreia dintre doamnele și domnișoarele care au fost prezente. De asemenea, senatoarea Claudia Mihaela Banu a exprimat mulțumirile sale față de colege și față de toți cei care au făcut posibilă sărbătorirea. Dorim colegelor liberale, tuturor femeilor din județul nostru, un călduros La Mulți Ani, sănătate și fericire! • Biroul Politic Județean al PNL VÂLCEA • Senator Claudia Mihaela Banu • Deputat Cristian Buican

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.