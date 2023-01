La Europe Direct Vâlcea,

CIVIC HUB – atelier de educație civică

Miercuri, 11 ianuarie 2023, cu începere de la ora 14.30, în Sala „Al treilea spațiu” al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnic se va desfășura primul eveniment al Centrului Europe Direct Vâlcea din acest an. Este vorba despre atelierul de educație civică pentru adolescenți intitulat „Civic Hub”. Acesta reprezintă o inițiativă care își propune să aducă educația civică aproape de tineri folosind metode de lucru non-formale și principii ale educației de la egal la egal.

Mai multe informații despre această activitate ne-au fost prezentate de către Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu, coordonator, respectiv consilier de comunicare în cadrul Europe Direct Vâlcea (instituție susținută de Consiliul Județean Vâlcea și de Uniunea Europeană, care funcționează la Biblioteca Județeană Vâlcea).

„Democrația UE și nu numai se confruntă cu provocări majore, de la intensificarea extremismului și ingerințe electorale, până la răspândirea de informații false, manipulatoare sau amenințări. Despre tema statului de drept, democrației și valorilor europene, tinerii liceeni vor învăța în cadrul primului eveniment al Centrului Europe Direct Vâlcea ce se va desfășura la Biblioteca Județeană «Antim Ivireanul» miercuri, 11 ianuarie 2023, de la ora 14,30, prin atelierul condus de invitatul nostru – Sergiu Sanda Mir – facilitator și trainer internațional, lucrător de tineret și manager al Asociației Youth on the Move și co-fondator al Centrului de Tineret Youth Hub”, ne-au declarat reprezentantele Centrului Europe Direct Vâlcea.