La Costești,

RADIOGRAFIA FINANCIARĂ a anului 2023

• edilul social-democrat Toma Peștereanu vorbește despre ce-și propune administrația locală în acest an

Primarul Costeștiului dezvăluie problemele, dar și proiecte pe care instituția pe care o conduce le are de înfruntat aproape de finele primului trimestru din 2023.

„Pot spune că bugetul este ok, din mai toate punctele de vedere, mai puțin pentru persoanele cu handicap. Este un deficit anual de când ne-au fost impuse aceste cheltuieli în urmă cu ceva vreme. Eu am tras mereu un semnal de alarmă pe tema asta, atât pentru însoțitori, cât și pentru persoanele cu handicap, în sine. Am spus și-o repet: de aceste persoane ar trebui să se ocupe Ministerul Familiei. Noi avem 22 persoane, asistenți angajați, și mai avem alte vreo 55 cu indemnizații. Tradus în buget, ar fi vorba de 170.000 lei, pe care trebuie să-i acoperim din bugetul local, dar și din cel național. Adăugați voucherul de vacanță, norma de hrană, concediul de odihnă… sunt niște bani pe care statul român ar trebui să-i acopere integral și noi să fim degrevați și să fie preluați de un minister”, a declarat Toma Peștereanu.

„Pe GAL microregiunea Horezu, am început o dotare teren sport la Ferigile, Costești. Noi ne-am ocupat de partea de jos, instalațiile și restul, adică gazon sintetic, plasă, porți intră la proiect, în total vreo 25.000 euro. Iluminatul public a fost licitat prin Agenția Fondului de Mediu, iar la începutul lunii aprilie, pornim lucrarea care vizează eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public, etapa a doua și urmează să trecem la schimbarea a 200 și ceva de lămpi. Prin PNRR, ne așteaptă un sistem modern de inteligență al comunei Costești, adică două stații de autobuz, softuri pentru primărie și tot ce ține de ameliorarea legăturii cu cetățeanul. Pe Anghel Saligny, mai avem de terminat studiul DALI la proiectul de reabilitare și extindere alimentare cu apă, undeva la 85 miliarde lei vechi, bani care sunt aprobați deja. E vorba despre 18 km de conductă dintre care 16 km vor fi complet schimbați, iar restul de 2 km de extins, pompe noi, generatoare la niște stații de pompare, în toate satele”, a mai afirmat primarul social-democrat din Costești cu privire la capitolul investițiilor în dezvoltare.