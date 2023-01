Email the Author

Pentru a marca Ziua Culturii Naționale (sărbătorită în fiecare an la data de 15 ianuarie), dar și 173 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, reprezentanții Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea vor organiza evenimentul cultural intitulat „EminesCOOL meu iubit” . Din programul evenimentului fac parte acțiuni precum: • „Eminescu în fotografii” , videoproiecție documentară realizată de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea; • „Eminescu, portret livresc” , expoziție de documente din colecțiile Secției „Fond Documentar – Patrimoniu” a Bibliotecii. Evenimentul de la Biblioteca Județeană Vâlcea se va desfășura vineri, 13 ianuarie 2023, cu începere de la ora 13.00. Intrarea este liberă!

