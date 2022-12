Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Cochetul hotel Carolin va fi gazda evenimentului festiv Camera de Comerț și Industrie Vâlcea organizează, joi seara (8 decembrie 2022), o recepție la hotelul Carolin din Călimănești. „Suntem la finalul unui an în care viața societăților vâlcene nu a fost deloc ușoară, cu evenimente grave în contextul economiei românești precum criza energetică, războiul din Ucraina, creșterea necontrolată a prețurilor în toate domeniile ș.a. Vrem, de aceea, să încercăm să vă descrețim frunțile cu o seară de relaxare care să ne facă să ne întâlnim și să ne ajute, pe cât posibil, să fim optimiști la începutul noului an. Așadar, ca punte de legătură între comunitatea de afaceri, instituțiile financiare și administrație, Camera de Comerț și Industrie Vȃlcea vă invită să luați parte la evenimentul COCKTAIL PARTY care va avea loc joi, 8 decembrie, ora 17.00, la Hotel CAROLIN, strada Calea lui Traian, numărul 686, Călimănești, județul Vâlcea. În vederea asigurării unui program destins, de voie bună, participanții se vor putea delecta cu alese preparate culinare și se vor bucura de prestația unor invitați consacrați în public speaking și din domeniul divertismentului”, sună invitația organizatorilor. Explicație foto: Președintele CCI Vâlcea, Valentin Cismaru, susține un discurs. Imagine surprinsă la un eveniment organizat acum câțiva ani de CCI Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.