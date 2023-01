JANDARM BĂTUT PE STRADĂ, ziua, într-un oraș din Vâlcea! Făptașii ar fi, cum altfel, decât… recidiviști!

Email the Author

În noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2023, pe adresa de e-mail a redacției noastre am primit un mesaj care conține detalii și informații îngrijorătoare. O femeie (căreia nu îi prezentăm acum numele; deși ea ni l-a comunicat) ne-a scris că, în ziua de 28 ianuarie 2023, în timp ce mergea alături de soțul ei în mașină, pe strada principală din orașul Horezu, a asistat neputincioasă la un incident violent. Autovehiculul condus de soțul ei, jandarm în cadrul IJJ Vâlcea, a fost oprit de o mașină de teren, din care s-au coborât trei bărbați. Aceștia l-au scos pe jandarm din mașină și l-au bătut, deși i-au văzut uniforma în autovehicul (el se afla atunci în timpul liber). Spre norocul ei, dacă mai putem spune așa, femeia a reușit să filmeze incidentul și ne-a trimis video-ul. Mai jos vă prezentăm mesajul pe care l-am primit pe adresa redacției noastre și o captură relevantă din filmulețul pe care l-am primit în același mail. „Bună seara! Sunt din localitatea Horezu, județul Vâlcea și în cursul zilei de ieri 28.01.2023, în timp ce ma aflam în trafic cu soțul meu, pe strada principală care traversează zona centrală a orasului Horezu, trei indivizi cu o mașină de teren ne-au blocat în trafic și au coborât și l-au lovit pe soțul meu cu pumnii și picioarele în zona capului, feței și abdomenului, ne-au distrus luneta la mașină și chiar dacă au văzut ca soțul meu este jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, au văzut uniforma dar era în timpul liber, aceștia nu s-au oprit, erau cunoscuți cu antecedente penale. A fost chemata Politia și s-a întocmit dosar penal de tulburarea ordinii publice, lovire și distrugere. Va rugam sa faceți publice aceste informații pentru a atentiona instituțiile statului ca s-a ajuns prea departe în România. Va atașez video cu evenimentul” , exact așa sună mesajul pe care l-am primit în noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2023! PRECIZARE FOARTE IMPORTANTĂ: Vom solicita informații oficiale din partea IPJ Vâlcea cu privire la acest incident pentru lămurirea situației. Până atunci publicăm datele pe care le avem pentru informarea opiniei publice, urmând să revenim cu detalii atunci când vom primi informații oficiale și asumate de către instituții ale statului cu atribuțiuni în domeniu. Explicație foto: Jandarmul este cel din centrul imaginii, marcat cu săgeată.

