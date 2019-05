Iu-huu-huu!… Iu-iu-iu-hu-hui!!!

Cât să ne bucurăm, Doamne! La noi bucuria nu durează, pentru că dăm cu bâta-n baltă la ce ne dai, Tu, Doamne! Un nemernic, un nostalgic al ciumei exantematice, un ciumat „s-a luat de un prieten de-al meu reproşându-i că-l invocă pe Dumnezeu în victoria poporului de duminică. De-aia, bă, scârbă roșie, i-aș zice și eu.

Am învins, bă! „Şarpele” merge la bulău. Bucurie mare pe un popor care până mai ieri își vota călăii. O vorbă înțeleaptă spune să nu lovești omul căzut. Păi nemernicul, pușcăriașul, cum ne-a lovit, de-am căzut în coada Europei? Prefer să fac un păcat (răspund în fața lui Dumnezeu pentru asta), dar nu mă opresc din a-l blestema pe licheaua telihoțmăneană cât voi trăi.

A învins poporul, iar șarpele stă-n bucurieni. Nu mișcă, nu scoate capul, nu dă declarații. Surpriza noastră a fost urcușul noului partid cu tineri care nu au făcut politică, tinereii pe care hiena roșie îi definea securiști, de, c-așa-i la bolșevici, cine nu este cu ei, este împotriva lor! Mă bucură ascensiunea tinerilor, mă bucură că tinerii vor să preia frâiele țării! Totuși, am senzația că le-au crescut prea repede dinții, ba, au început să mârâie, să muște, să pună stăpânire pe teritoriu.

Lupi tineri, pofte tinerești, s-ar mai zice. Uită repede că dintr-un întreg de 100, n-au nici un sfert, ba deja se vor președinți, prim-miniștrii, primari de capitală…

Deja țara este a lor și au început s-o hăcuiască. Să nu țină cont tinereii că balaurul n-a murit? Să nu le spună nimeni acest lucru? Păcat!

Dacianul cel tânăr împărțea de zor funcții naționale. Să nu se gândească el la celălalt tot tinerel atunci și tot Dacian, dar… „Pontic”, plagiatorică, cel care-și făcea ziua de naștere pe stadion luându-se la-ntrecere cu Kim ir Sen și care a ieșit pe ușa murdară către groapa cu scârbe a istoriei?

Măi, nenea Dacianică Cioloșel! Matale ai un partid și un președinte care te-a pus în fruntea noastră și noi… te-am acceptat. Ne-am trezit așa din senin cu matale pe capul nostru și noi am fost buni. Matale de ce muști mâna celui care ți-a dat să mănânci? Uite, eu de-asta mă cam îndoiesc de mătăluță! Dacă se unește hoașca de P.N.L. cu diavoulul, îl resuscitează cum a mai făcut atunci când l-a ros pe Căcărău, rău de tot, ce faci cu juma din procentele cu care te împăunezi?

Aburii funcțiilor produc nebunii, măi băieți! Așa a pățit-o și don Căcărău, cel care a pus partidul în brațele ciumei cel care l-a pândit pe președinte că-l scapă la… „dubluve” uitând ușa biroului deschisă, a fugit repede, s-a cocoțat pe scaunul președințial și și-a făcut un selfy. Așa vrei și matale, măi, Dacianule? Noi vrem tineri care să ne scape de ciumă și să ducă țara înainte… Nu dați, măi copii, cu bâta-n baltă! Calmați-vă, mă! Beți ceva, treziți-vă, lăsați euforia asta care costă mult și așezați-vă la masa tratativelor cu cei cu adevărat de dreapta și hai cu căruța la drum. I-a ruginit osiile, băi, copii!

Hai să terminăm cu ciumați cu dor de carne crudă, dar care „respectă”… familia tradițională!…

Puneți deviza-n frunte: „Orice, numai ciumă, nu!” Ajunge! Gata cu tăriceni nemernici, cu nicolici, codrini, cu ciuvici, gâzi ori genunchiînguriști, draCniști voikulescieni și ăilalți de teapa lor. Uite că poporul s-a trezit, poporul vă ajută.

Cred că mediind, unindu-vă cu P.N.L. și cu partidul lui tata Băse, alţii nu mai sunt, puteţi urni corabia. Succes, copii!

Daţi mai des cu agheasmă la frunte, chiar cu apă rece, că noi vă vrem, bă!

Puiu POPESCU

Similare

Comentarii

mesaj(e)