IRINA ARGEȘANU, ÎN MIJLOCUL COPIILOR cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii

Așa cum v-am informat și în ediții anterioare ale ziarului nostru, pe 15 februarie 2023, atunci când este marcată Ziua Națională a Lecturii, mai multe unități școlare din Râmnicu Vâlcea (și nu numai) au organizat diferite acțiuni pe această temă. Printre unitățile școlare din Râmnicu Vâlcea care au derulat astfel de programe s-a numărat Grădinița cu Program Prelungit (GPP) Ostroveni 1. Aici, alături de preșcolari, au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Centrului Europe Direct Vâlcea, ai unor parohii, dar și ai Jandarmeriei și Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea, în calitate de consilier local, a fost prezentă în mijlocul copiilor avocata Irina Maria Argeșanu. Mamă la rândul ei pentru doi copii care sunt cu doar câțiva ani mai mari decât cei de la Grădinița Ostroveni 1, Irina Maria Argeșanu a interacționat foarte bine cu preșcolarii pe care i-a vizitat: le-a citit povești, au discutat și s-au jucat împreună, Irina mărturisindu-ne că a legat o prietenie cu acești copii, pe care intenționează să îi mai viziteze.

„Pe 15 februarie, cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, am avut plăcerea de a participa la activitățile de promovare a cititului desfășurate la Grădinița cu Program Prelungit Ostroveni 1 din Râmnicu Vâlcea. Alături de copiii minunați ai grădiniței și de cadrele didactice implicate în procesul educațional, am citit câteva povestioare și am legat o frumoasă prietenie, bazându-ne pe citatul lui Ernest Hemingway: «Nu există prieten mai loial decât cărțile»”, ne-a declarat Irina Maria Argeșanu după vizita pe care le-a făcut-o micuților de la grădinița din Ostroveni.

Alăturat, vă prezentăm mai multe imagini surprinse miercuri, 15 februarie 2023, în timpul acțiunii la care am făcut referire.