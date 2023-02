IOANICHIE A PLECAT de la Mănăstirea Bistrița

Scandalul de la Mănăstirea Frăsinei intră într-o nouă fază după ce fostul stareț a cerut oficial să fie transferat de la Mănăstirea Bistrița, unde trebuie să slujească timp de un an. Printr-o cerere oficială, acestui i s-a aprobat să fie mutat la Surpatele.

„Urmare solicitării Arhim. Ioanichie Popescu, preot slujitor și duhovnic la Mănăstirea Frăsinei, care și-a exprimat dorința de a fi transferat pentru o perioadă de un an de zile din obștea Mănăstirii Frăsinei la Mănăstirea Surpatele, motivat fiind de faptul că, în calitate de duhovnic al Ierom. Damian Răvoiu, a solicitat arhiereasca binecuvântare pentru a fi alături de acesta în ascultarea primită, Permanența Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului a luat act cu aprobare de această solicitare. În consecință, Ioanichie Popescu a fost transferat, pentru o perioadă de un an de zile, la Mănăstirea Surpatele”, reiese dintr-un document oficial.