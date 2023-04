Inițiativa legislativă a deputatului Eugen Neață a primit aviz favorabil: Protecție pentru șoferii cu permisul de conducere suspendat

Email the Author

„Drumul unei inițiative legislative de la redactare și până la votul final este unul lung, am mai spus-o și cu alte ocazii. Pe acest drum modificarea unei legi își arată necesitatea și justețea, devine mai populară și mai greu de oprit. Mulțumesc colegilor din Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților care și-au arătat susținerea pentru această inițiativă legislativă și colegului meu Ion Toma, pentru sprijinul acordat. Mă bucur să aflu că mai nimeni nu se îndoiește de utilitatea unei inițiativei care nu face decât să protejeze drepturile celui care are nevoie de timp pentru a reacționa la o hotărâre judecătorească care suspendă permisul de conducere pe o perioadă limitată de timp”, a concluzionat Eugen Neață.

Eugen Neață: „Este o inițiativă care nu face decât să protejeze drepturile celui care are nevoie de timp pentru a reacționa la o hotărâre judecătorească care suspendă permisul de conducere”

„Inițiativa mea legislativă și-a urmat cursul primind avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaților în urmă cu un an de zile. Marți, 4 aprilie 2023, Comisia pentru industrii și servicii din Senatul României a formulat un raport de adoptare în forma în care a fost depusă și inițiativa mea legislativă poate merge mai departe, pentru raport în, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și în Comisia pentru transporturi și infrastructură”, a mai precizat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României.

