ÎNCEPE DISTRIBUIREA A 10.000 DE CADOURI pentru copiii care sunt înscriși la unități școlare din Râmnic

Și în acest an, Primăria Râmnicu Vâlcea se deghizează, parțial, în Moș Crăciun pentru aproape 10.000 de copii care sunt înscriși la unități școlare din municipiu. Reprezentanții administrației locale ne-au anunțat că, de luni, 5 decembrie 2022, pe baza programărilor făcute anterior de unitățile preșcolare și școlare din municipiu, Primăria va începe distribuirea celor aproape 10.000 de pachete-cadou. Acestea urmează să ajungă la micuții care sunt înscriși la creșele și grădinițele din oraș, precum și la elevii claselor primare ale școlilor din Râmnic. Fiecare pachet va conține dulciuri, băuturi răcoritoare și alte produse specifice acestui sezon. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

