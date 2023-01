Încă o lovitură pentru credincioșii vâlceni:

UN NOU „ATHOS ROMÂNESC” se ridică în Argeș

• demersurile pentru o mănăstire cu rânduială athonită pusă sub ocrotirea Sf. Neagoe Basarab au pornit la nici o sută de kilometri de Frăsinei

Economia Vâlcii se pregătește să sufere mari pierderi în următorii ani după ce, la nici o sută de kilometri de Frăsinei, pelerinii ortodocși vor avea o alternativă la „Athosul românesc”. Conform Patriarhiei, părinți athoniți români și credincioși care frecventează comunitățile românești din Sf. Munte Athos au inițiat construirea unei mănăstiri cu rânduială athonită pusă sub ocrotirea Sf. Domnitor Neagoe Basarab, iar de Înviere va fi pusă și piatra de temelie.

„Aceasta va fi situată la Vlădești, nu departe de ctitoria de la Curtea de Argeș a domnitorului. Sfântul Neagoe Vodă Basarab a fost ales ca ocrotitor pentru că a fost un rugător isihast și a marcat istoria, cultura și viața Bisericii Române, dar și pentru că a făcut donații și ctitorii numeroase în Sf. Munte Athos. Starețul noului așezământ este Ierom. Cosma Giosanu de la Mănăstirea Sihăstria Neamț, care l-a avut naș de călugărie pe Arhim. Ioanichie Bălan, iar îndrumător duhovnicesc al obștii este Părintele Ștefan Nuțescu de la Schitul Lacu din Sf. Munte Athos. Acest proiect are o semnificație duhovnicească și importanță simbolică deosebită, întrucât călugări români athoniți vin, din patria isihasmului, cu intenția să ctitorească mănăstire în numele voievodului isihast ctitor la Athos”, explică Ierom. Cosma Giosanu.