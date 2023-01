Încă o bucată din vechiul OLTCHIM, scoasă la vânzare

Email the Author

• statul visează și vizează obținerea a circa 50 milioane de euro prin vânzarea a 165 hectare teren, clădiri, instalații, echipamente, licențe și altele, prin mijlocirea firmei lui Gheorghe Piperea „BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și ROMINSOLV S.P.R.L., în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei OLTCHIM S.A., organizează ședință de licitație publică cu strigarea pentru vânzarea, în bloc, a activelor proprietate a OLTCHIM S.A., situate în județul Argeș, comuna Bradu, sat Geamăna, str. Petrochimiștilor, nr. 3” , reiese dintr-un anunț oficial postat în presa economică națională. „Pachetul oferit spre vânzare este alcătuit din teren (165 ha), clădiri, instalații petrochimice, echipamente, licențe și alte asemenea. Ședința de licitație publică va avea loc în data de 16.02.2023, ora 12.00, la sediul RomInsolv SPRL din București. Prețul de pornire al ședinței de licitație este 244.870.736 Lei, exclusiv TVA. Persoanele care doresc să participe la ședința de licitație publică au obligația de a depune documentele prevăzute în Caietul de prezentare, personal sau prin curier, la sediul Rominsolv sPRL sau/și în format electronic cu semnătură digitală certificată extinsă la adresa de e-mail a organizatorului licitației. În cazul transmiterii documentelor prin curier, îndeplinirea obligației de depunere în termen se va determina prin raportare la momentul înregistrării documentelor la sediul Organizatorului, iar nu prin raportare la momentul trimiterii documentelor de către ofertant” , se arată în comunicatul la care am făcut referire.

