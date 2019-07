În Bujoreni, Primăria nu renunță la lupta cu gunoaiele

După cum vă informam și în edițiile precedente, situația depozitării deșeurilor în județul nostru a depășit stadiul de criză. Unul din punctele unde problemele sunt recunoscute și înfruntate de către administrație se află chiar la hotarul nordic al capitalei de județ.

„Noi strângem gunoiul menajer, însă nimeni nu vrea să-l ia. Am achiziţionat inclusiv un cântar cu care cântărim gunoiul, tocmai pentru a plăti doar cât gunoi se strânge. Prin acest cântar am redus preţul pe tona de gunoi menajer, dar, ca să-l şi transportăm până la groapa de gunoim trebuie să fim operatori pentru un astfel de serviciu, ceea ce legea nu ne dă voie. Condiţiile pentru a fi operator sunt foarte grele, în primul rând trebuie să avem șase maşini în dotare, apoi să avem un anumit număr de angajaţi, iar lista obligaţiilor cerute pentru autorizarea unei firme de salubrizare este imposibil de realizat de o primărie. Sunt dezamăgit, aşa că urmează să ne autorizăm doar pentru strângerea gunoiului reciclabil. Diferenţa este că eu am reuşit să reduc din valoare şi totuşi, pentru mine, aceştia sunt bani mulţi. Preţul pentru colectarea gunoiul este de 15 lei pentru o gospodărie, în fiecare lună. Problema este că lumea a înţeles că în acest preţ poate să pună inclusiv gunoiul de grajd, ceea ce este greşit. Încercăm să mergem pe principiul de a discuta cu oamenii şi a-i învăţa ce este de făcut, dar, pentru cei care nu înţeleg să respecte regulile, va trebui să îi obligăm. Am fost aleşi să conducem administraţia locală ca să dezvoltăm localitatea şi să respectăm legile. Mi-am asumat o responsabilitate prin achiziţionarea maşinii de strângere a gunoiului şi o voi autoriza pentru strângerea gunoiului pentru domeniul public, nu este o investiţie pierdută, mai ales că a avut un preţ foarte mic”, a declarat presei locale primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gîngu.

Gunoiul din comună se cântărește. Firma de salubrizare încasează bani în funcție de cantitățile de gunoi colectate!

„Vom continua să monitorizăm ridicarea gunoiului de la fiecare gospodărie, de la fiecare cetăţean, chiar dacă acest lucru îi deranjează foarte tare şi pe oameni, dar şi pe firma de salubrizare. Pe cetăţeni îi supărăm fiindcă suntem prezenţi în momentul colectării, deoarece sunt obişnuiţi să arunce gunoiul la grămadă, şi nu selectiv, aşa cum ar trebui. Firma de salubrizare este supărată fiindcă suntem prezenţi în momentul colectării cântărind gunoiul, şi astfel nu mai încasează atât cât şi-ar fi propus. Avem facturi din lunile trecute când firma de salubrizare încasa 825 de milioane de lei vechi pentru o lună. Acum cântărim gunoiul. Până acum, nu ştiam cât gunoi se căra de la Bujoreni, fiindcă nu se cântărea. Noi vom continua să monitorizăm strângerea gunoiului, fiindcă nu ne permitem să dăm banii pe care firma ni-i impune. Problema este, însă, că avem doar cinci oameni la gospodărirea locală pe care îi folosim două zile pe săptămână pentru colectarea gunoiului, restul timpului de lucru îi folosesc şi la amenajarea trotuarelor şi la rigole, deci au foarte puţin timp disponibil şi pentru monitorizarea deşeurilor”, a mai punctat social-democratul Gheorghe Gîngu, șeful administrației din Bujoreni.