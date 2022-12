ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR: Serviciul Spațiul Privat Virtual

Email the Author

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reamintește tuturor contribuabililor că au la dispoziție serviciul Spațiul Privat Virtual pentru o comunicare rapidă și facilă și, mai ales, sigură cu autoritatea fiscală. Alte avantaje pe care le oferă Spațiul Privat Virtual sunt: serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii pot depune declarații, cereri, pot solicita documente sau pot verifica situația fiscală proprie (datorii, contribuții plătite de angajator etc), dar, totodată, pot efectua şi plăți în mod securizat. Acest serviciu poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet în orice moment, avantajul fiind faptul că se economiseşte timp, evitându-se deplasarea la sediul administraţiei fiscale. De asemenea, atragem atenția persoanelor juridice că, începând cu data 1 martie 2022, au obligativitatea înrolării în SPV pentru a transmite organului fiscal cereri, înscrisuri sau documente. În situația în care contribuabilii/ plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării electronice a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/ plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. Informații privind înrolarea în Spațiul Privat Virtual se pot obține: • accesând portalul ANAF, la secțiunea „Servicii Online”; • vizionând materialele informative publicate pe www.youtube.com (pentru persoane juridice, pe baza certificatelor digitale – https://www.youtube.com/watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s și pentru persoane fizice, cu nume de utilizator și parolă – https://www.youtube.com/watch?v=XFQ9KJrI5v0 ); • telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la nr. 031.403.91.60. • Biroul comunicare şi servicii interne al AJFP Vâlcea

