Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

More Stories From Eveniment

Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Așezământului „Sfântul Antim Ivireanul” a găzduit, recent, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. Lucrările au fost precedate de săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” de către Chiriarhul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După prezentarea aspectelor statutare privitoare la organizarea și activitatea Adunării Eparhiale, au fost iterate rapoartele de activitate sub aspect administrativ, cultural, educațional, economic, juridic și social-filantropic. Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară în prezent 45 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor şi tinerilor. Din rapoartele prezentate a reieșit faptul că suma de 1.653.046 lei a fost folosită în scop filantropic și educațional pentru un număr de 20.382 de persoane.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.