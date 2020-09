Împreună mai buni, mai puternici, mai mulţumiţi! GHEORGHE POPOLAN – candidatul PNL pentru comuna Dăești

Prieteni dragi, vreau să încep prin a vă mulţumi pentru încrederea acordată în toţi aceşti ani şi să vă anunţ, cu multă recunoştinţă şi responsabilitate, că mi-am depus candidatura pentru alegerile locale din data de 27 septembrie! Totodată, au fost depuse şi candidaturile consilierilor PNL pentru Consiliul local Dăeşti, în componenţa căruia, cu ajutorul dumneavoastră, vom avea majoritatea și în următorul mandat. Împreună cu dumneavoastră îmi doresc să continuăm dezvoltarea comunei noastre, pentru că, în administraţie, ca şi în viaţa personală, este important să ai alături de tine persoane pe care ştii că poţi conta şi că te vor susţine exact atunci când ai mai multă nevoie. Deşi traversăm o perioadă dificilă, înţeleg pe deplin responsabilitatea pe care o am faţă de toţi aceia alături de care am crescut, m-am dezvoltat şi susţinut reciproc. Tocmai de aceea, decizia de a continua împreună a venit firesc şi, împreună cu echipa mea, depun toate eforturile ca nici activitatea noastră şi nici a celor care depind de noi să nu aibă de suferit.

În anul 2012, când mi-ati acordat votul dumneavoastră de încredere, am pornit cu optimism şi forţă de muncă pe acest drum, împreună. Susţinut de echipa primăriei şi de domnul viceprimar Călin Ştefan, ne-am pus toate eforturile şi cunoştinţele în scopul modernizării şi dezvoltării comunităţii noastre. În acest sens, În perioada 2012-2020, am elaborat şi pus în operă numeroase proiecte de reabilitare şi modernizare a comunei. Nu aş fi reusit nimic dacă nu aş fi avut susţinerea comunităţii, dar şi a viceprimarului Călin Ştefan, cu care m-am consultat permanent, precum şi a domnului Olaru Ciprian, care s-a alăturat echipei noastre, astfel încât să putem realiza programul de investiţii şi programele sociale cu care am câştigat alegerile din 2016. Au fost momente dificile, au fost clipe fericite, dar cu ajutorul oamenilor şi a bunului Dumnezu am reuşit. Vreau să vă mulţumesc vouă, prieteni dragi! Mă înclin şi vă mulțumesc pentru răbdarea, pentru încrederea și pentru susţinerea acordată în tot acest timp.

Activitate permanentă

• administrarea cu responsabilitate a întreţinerii domeniului public şi privat al comunei Dăeşti prin activităţi gospodăreşti şi civice pentru crearea şi menţinerea unui climat sănătos, care să respecte normele cu privire la mediu şi la păstrarea curăţeniei apelor de pe raza localităţii

• transparenţa deciziilor, precum şi a cheltuirii banului public prin afişarea pe reţelele de socializare şi prin întâlniri periodice cu cetăţenii. Am fost, sunt si voi fi în permanenţă deschis dialogului pe orice temă, răspund la orice solicitare, sunt disponibil la telefon, pe email sau pe social media.

• dezvoltarea infrastructurii, dar şi a instituţiilor de pe raza comunei Dăeşi, cu finanţare europeană, resurse guvernamentale şi resurse proprii: punct sanitar, teren de fotbal, străzi asfaltate, şcoli în renovare şi multe altele. Am reuşit să duc la capăt aceste proiecte gândite de aparatul de specialitate al primăriei, urmând ca altele să fie finalizate în perioada următoare

Proiecte pentru mandatul 2020-2024

Ceea ce vă propun astăzi nu este doar un program politic, ci este un proiect, un punct de început, un proiect care să ne reprezinte şi să vă reprezinte:

demararea lucrărilor de reţea alimentare gaz

continuarea modernizării drumurilor comunale şi de interes local

crearea de noi drumuri de exploataţie agricolă

întreţinerea şi repararea reţelei de drumuri

extinderea reţelei electrice, de alimentare cu apă şi canalizare

modernizarea Şcolii primare Sânbotin

construcţia unei Săli de sport în Fedeleşoiu „Muscel”

dotarea Căminului cultural Sânbotin cu materiale necesare organizării de evenimente

lucrări de regularizare cursuri de apă

captarea torenţilor de pe versanţi

crearea de spaţii de joacă şi zone de agrement

sigurarea condiţiilor pentru sporirea calităţii procesului de învăţământ prin implicarea în procesul administrativ şi buna gestionare a resurselor, fără a interfera cu actul educaţional

sprijinirea managementului unităţilor de învăţământ

sprijinirea bisericilor din localitate, astfel încât populaţia să poată beneficia de servicii religioase de calitate

sprijinirea grupului folcloric „Datina”

susţinerea mişcării sportive prin asigurarea condiţiilor necesare bunei activităţi a echipelor Viitorul şi Oltul Dăeşti

organizarea sărbătoririi „Zilelor comunei Dăești”

serbarea „lordănitorilor” pe 7 ianuarie în satul Fedeleşoiu;

sprijinirea populaţiei în relaţia cu instituţiile statului prin acordarea de consiliere

identificarea şi sprijinirea persoanelor cu venituri mici sau lipsite de venituri

sprijinirea familiilor nevoiaşe care au copii aflaţi în întreţinere pentru stoparea abandonului şcolar şi a eliminării analfabetismului

sprijinirea medicilor de familie în vederea asigurării asistenţei medicale pentru toţi locuitorii

premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură prin acordarea de burse de merit şi alte stimulente.





Lista candidaților PNL pentru Consiliul Local

1.CĂLIN STEFAN

2.OLARU CIPRIAN

3.TURCA ADRIAN-LIVIU

4.VÎLCU CONSTANTIN

5.BARBU NICOLAE

6.JIBLEANU AUREL

7.BEREGOIU MIHAI

8.IONESCU CONSTANTIN-DĂNUT

9.DUMITRESCU NICOLAE

10.PETRESCU TITEL

11.PĂCĂLEANU ILIE

12.POPOLAN GHEORGHE VALERIAN

13.ZMĂU CONSTANTIN

14.BĂLAN VASILE

15.SIVAN MARIA-MAGDALENA

16.CORNEA PĂTRU

17.STANCU CORNEL

